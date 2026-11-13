Jensen Huang renunció a Nvidia en medio de un escándalo que sacude al gigante de la IA

Jensen Huang, cofundador y hasta ahora CEO de Nvidia, renunció a la conducción de la compañía y dejó también su lugar en el directorio, en medio de una crisis que combina revelaciones sobre su vida privada, cuestionamientos internos y una investigación con derivaciones de seguridad nacional.

La empresa confirmó que la salida tiene efecto inmediato y anunció que Colette Kress, directora financiera de Nvidia desde 2013, asumirá de manera interina mientras el directorio busca un reemplazante definitivo entre candidatos internos y externos.

La renuncia llegó después de que medios estadounidenses revelaran relaciones extramatrimoniales de Huang, incluida una con una ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente a él. Reuters informó posteriormente sobre una segunda relación con una empleada de la compañía.

La situación se volvió todavía más delicada por el vínculo de Huang con Alice Huang, una empresaria relacionada con Megaspeed que es investigada por autoridades estadounidenses ante sospechas de que podría haber actuado en beneficio de los intereses de inteligencia de China.

Hasta ahora, sin embargo, las autoridades estadounidenses no determinaron que Alice Huang haya sido una espía, y las acusaciones tampoco fueron verificadas de manera independiente. China rechazó las imputaciones.

Nvidia ya había anunciado días antes la apertura de una investigación independiente para determinar si su fundador había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

Huang también reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a los empleados de Nvidia, aunque sostuvo en ese momento que continuaba comprometido con la conducción de la compañía.

La crisis tuvo impacto inmediato en Wall Street.

Las acciones de Nvidia cayeron 4,3% tras conocerse la renuncia, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre cómo continuará la conducción de una de las empresas centrales del boom global de la inteligencia artificial.

La salida de Huang representa un cambio histórico para Nvidia.

El ejecutivo había liderado la compañía desde su fundación y fue la figura central de su transformación desde fabricante de chips gráficos hasta convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de procesadores para inteligencia artificial.

Su salida abre ahora una disputa por la sucesión y genera interrogantes sobre la estrategia futura de la empresa, especialmente en su relación con China y frente a las crecientes restricciones estadounidenses sobre la exportación de chips avanzados.

El presidente estadounidense Donald Trump incluso mencionó públicamente al exCEO de Apple Tim Cook como una posible alternativa para suceder a Huang, aunque Nvidia no confirmó que esté entre los candidatos considerados por el directorio.

Mientras avanza la búsqueda del nuevo CEO, la compañía queda bajo la conducción provisional de Kress y enfrenta uno de los momentos institucionales más delicados de sus más de tres décadas de historia.

La investigación sobre eventuales operaciones de inteligencia y las relaciones comerciales de Nvidia con China continuará siendo uno de los principales focos de atención política y empresarial en Washington.