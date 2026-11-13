Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami enfrentará a River en un amistoso en el Monumental

Lionel Messi volverá a jugar en la Argentina, pero esta vez no será con la camiseta de la Selección. Inter Miami enfrentará a River Plate el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, en un amistoso internacional que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano.

El encuentro fue anunciado este viernes bajo el lema “Un encuentro Monumental” y estará organizado por la empresa COC Global. Será la primera presentación del conjunto estadounidense en territorio argentino.

Un regreso especial para Messi

El partido tendrá un significado particular para el capitán argentino, ya que volverá al estadio donde disputó su último encuentro con la Selección nacional, el pasado 6 de octubre, frente a Benín.

Además, será la primera vez que Messi juegue en la Argentina representando a un club profesional extranjero, luego de sus etapas en Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami.

El rosarino ya enfrentó a River en la final del Mundial de Clubes de 2015, cuando Barcelona se impuso por 3 a 0 en Japón. En aquella oportunidad, Messi convirtió uno de los goles del conjunto español.

Las figuras que podrían jugar en el Monumental

El amistoso también podría reunir a destacados futbolistas internacionales. En Inter Miami aparecen nombres como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Sergio Reguilón.

Por el lado de River, el encuentro ofrecerá una oportunidad para medirse con uno de los equipos de mayor proyección internacional de la Major League Soccer (MLS).

La presencia de las principales figuras dependerá de las decisiones de los cuerpos técnicos y de la disponibilidad de los jugadores al momento del partido.

Cuándo salen a la venta las entradas

Aunque la fecha del encuentro ya está confirmada, todavía no se informaron los precios de las entradas ni cuándo comenzará su comercialización.

Los organizadores adelantaron que los detalles se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales de ambos clubes.

La posibilidad de volver a ver a Messi en una cancha argentina, ahora como rival de River, genera una enorme expectativa entre los hinchas y anticipa una jornada especial en el Monumental.