Argentina enfrenta a Uruguay en su primer partido después del retiro de Messi

La Selección argentina volverá a jugar este viernes y lo hará en un escenario cargado de simbolismo: recibirá a Uruguay en La Bombonera, en el primer partido del equipo nacional después del retiro de Lionel Messi.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Alberto J. Armando y formará parte de la última ventana FIFA del año.

Será una nueva edición del clásico del Río de la Plata y también el comienzo formal de una etapa distinta para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que ya confirmó su continuidad al frente de la Selección.

Argentina llega al compromiso después de una serie de amistosos favorables y con varias alternativas en el plantel, mientras el cuerpo técnico empieza a proyectar el próximo ciclo sin su máxima figura histórica.

Uno de los interrogantes pasa por el arco. Emiliano Martínez integra la convocatoria, aunque Scaloni explicó en la previa que su presencia dependerá de la evaluación física que realice el cuerpo médico.

Entre las variantes aparecen además futbolistas que buscan consolidarse dentro del equipo, en un proceso que abre espacios para una renovación gradual.

Uruguay, por su parte, atraviesa una etapa de reconstrucción bajo la conducción de Diego Forlán, quien está al frente del seleccionado durante esta ventana internacional.

La Celeste llegará a Buenos Aires después de una gira en la que consiguió triunfos frente a Corea del Sur e India y buscará una nueva prueba ante uno de sus rivales históricos.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue el 21 de marzo de 2025, cuando Argentina ganó 1-0 en Montevideo por las Eliminatorias, con gol de Thiago Almada.

La última vez que se enfrentaron en La Bombonera fue en noviembre de 2023 y terminó con victoria uruguaya por 2-0.

El partido de este viernes tendrá, además del peso del clásico, una atención especial por marcar el primer paso de la Selección en una era sin Messi dentro de la cancha.

Amistoso internacional

Argentina vs. Uruguay

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera

Hora: 20

TV: TyC Sports y Telefe

Probable Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Probable Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.