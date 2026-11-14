Una explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos tras el incendio

Una fuerte explosión sacudió el viernes por la mañana a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y desató un incendio de grandes dimensiones que afectó viviendas y locales comerciales. El episodio dejó una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad, además de numerosos vecinos evacuados.

El estallido ocurrió en inmediaciones de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de distribución de gas. Según las primeras informaciones, una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista dañó una cañería y provocó una fuga que derivó en la explosión.

La detonación generó importantes daños materiales y propagó el fuego hacia distintos sectores de la zona. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo con Bomberos, Defensa Civil, personal sanitario y fuerzas de seguridad. También fueron evacuadas viviendas, comercios y un geriátrico ante el riesgo que representaba la continuidad del escape de gas.

Entre las personas afectadas hubo vecinos y trabajadores que se encontraban en las inmediaciones. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y evitar que el fuego se extendiera.

La emergencia quedó controlada

Luego de una extensa intervención, durante la madrugada de este sábado MetroGAS logró interrumpir el suministro y detener la fuga. A partir de ese momento, los Bomberos pudieron completar las tareas de extinción y enfriamiento.

Con el peligro inmediato controlado, comenzaron los relevamientos para determinar el alcance de los daños y evaluar las condiciones de seguridad de los edificios afectados. Las familias evacuadas reciben asistencia mientras se analiza cuándo podrán regresar a sus hogares.

En paralelo, la Justicia investiga las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades de la empresa contratista que realizaba las tareas. Las pericias deberán establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y qué desencadenó la explosión.