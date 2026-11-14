Sobreseyeron al bombero detenido en Palermo antes de la visita del papa León XIV

La jueza federal María Servini sobreseyó a Tomás Natenzon, el joven de 25 años que había sido detenido en Palermo durante el operativo de seguridad previo a la visita del papa León XIV a la Argentina.

La decisión fue tomada luego de que la magistrada recibiera el informe del Cuerpo Médico Forense. La evaluación determinó que Natenzon podía comprender lo que sucedía, pero no tenía la capacidad suficiente para comprender la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

En ese contexto, Servini consideró que la situación del joven encuadraba en el artículo 34, inciso 1° del Código Penal, referido a la inimputabilidad. Por ese motivo, resolvió excluir el reproche penal y dictó su sobreseimiento.

Qué había pasado con el bombero

Natenzon había sido detenido el domingo 8 de noviembre por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde se había montado el dispositivo de seguridad para la visita del Pontífice.

El joven circulaba en una motocicleta Kawasaki y llevaba distintos elementos que llamaron la atención de los efectivos: equipos de comunicación, una credencial que lo identificaba como supuesto “Enlace Vaticano”, prendas con insignias policiales y una patente que simulaba ser oficial.

La Justicia también ordenó un allanamiento en su domicilio. Allí fueron secuestrados una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, municiones y numerosos equipos de comunicación, además de computadoras y otros dispositivos.

Durante la investigación, Natenzon fue acusado provisoriamente por delitos como usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público.

La pericia que cambió la situación procesal

La situación judicial del joven cambió después de las evaluaciones realizadas por especialistas. Antes del informe definitivo del Cuerpo Médico Forense, Natenzon había sido examinado en el Hospital Borda.

Los estudios coincidieron en señalar la existencia de problemas de salud mental que incidieron en su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos al momento del episodio.

La jueza Servini había rechazado inicialmente un pedido de excarcelación presentado por la defensa porque todavía no se conocía el resultado de la pericia. Una vez recibido el informe, la magistrada modificó su decisión y resolvió el sobreseimiento.

Deberá continuar con un tratamiento

Aunque fue sobreseído en la causa penal, Natenzon deberá continuar con un tratamiento integral e interdisciplinario de salud mental.

Antes de que se concrete su libertad, deberá ser trasladado al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda para ser evaluado por una comisión interdisciplinaria. La Justicia Civil quedará a cargo del seguimiento de las cuestiones vinculadas con su tratamiento.

De esta manera, la investigación penal contra el joven quedó cerrada a partir de la conclusión médica de que, al momento de los hechos, no podía comprender la criminalidad de su conducta.