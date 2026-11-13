Potrero de los Funes: una niña de 2 años murió tras caer a la pileta de un complejo de cabañas

Una niña de apenas 2 años murió este viernes 13 de noviembre luego de caer a una pileta en un complejo de cabañas ubicado sobre calle Las Lavandas al 50, en la localidad de Potrero de los Funes.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:26, cuando un llamado al Centro de Operaciones Policiales 911 alertó sobre la emergencia y solicitó la presencia de efectivos en el lugar.

Al arribar, los policías encontraron a los padres de la menor, quienes se alojaban en el complejo y se disponían a trasladarla en un vehículo particular hacia un centro de atención médica.

Según manifestaron los familiares, la pequeña había caído a la pileta entre 15 y 20 minutos antes y posteriormente había mostrado signos de reacción.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales realizaron las maniobras necesarias para agilizar el traslado del vehículo hasta el centro asistencial. También intervino personal del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO).

Sin embargo, pese a la asistencia recibida, a las 13:00 los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la niña. De acuerdo con el certificado de defunción, la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Intervención de la Justicia

Tras el episodio, personal policial realizó inspecciones en el complejo turístico y tomó declaraciones a las personas involucradas para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

En las actuaciones intervino la Fiscalía de Género N.º 1, a cargo de la doctora Boschi, que, según el informe policial, dispuso no judicializar el caso.