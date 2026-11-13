Merlo celebra el Día de la Tradición con una gran peña folclórica y gastronomía regional

La Villa de Merlo se prepara para celebrar el Día de la Tradición con una gran peña folclórica que combinará música en vivo, danzas típicas y gastronomía regional, en una propuesta destinada a vecinos y turistas.

El encuentro se realizará este viernes 13 de noviembre, desde las 20:30, en la plaza Poeta Leopoldo Lugones, ubicada en Piedra Blanca Arriba.

La iniciativa busca poner en valor las costumbres argentinas y generar un espacio de encuentro comunitario a través de las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

Los artistas que participarán de la celebración

La programación contará con la presentación del Taller de Danza Coca Urquiza, Las Voces de Merlo, el Ballet Sayani, el Grupo Inti y Rubén Gallardo.

Los artistas y agrupaciones ofrecerán distintos espectáculos vinculados al folclore argentino, con el propósito de mantener vivas las tradiciones y acercarlas a las nuevas generaciones.

Además, habrá puestos gastronómicos con diferentes propuestas regionales, para que las familias puedan disfrutar de una noche de música, baile y sabores tradicionales.

Una propuesta para vecinos y turistas

La celebración también busca fortalecer el perfil cultural y turístico de la Villa de Merlo, promoviendo la participación de artistas locales y la recuperación de las costumbres populares.

La plaza de Piedra Blanca Arriba se convertirá así en un punto de encuentro para compartir una jornada dedicada a las raíces argentinas.

La invitación está abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la localidad, en una noche que tendrá como protagonistas a la música, la danza y la identidad cultural.