San Luis intensifica la reparación de rutas y caminos rurales en cuatro departamentos

El Gobierno de San Luis, a través de Vialidad Provincial, desplegó durante la semana distintos operativos de mantenimiento y reparación de rutas y caminos rurales, con intervenciones en cuatro departamentos de la provincia.

Las tareas se concentraron en caminos no pavimentados, donde se utilizaron motoniveladoras, camiones de riego y equipos compactadores para recuperar las superficies deterioradas y mejorar las condiciones de tránsito.

En el departamento Belgrano, los trabajos alcanzaron la ruta 3, en los parajes Río Amieva y Pozo del Tala, y la ruta 26, en la zona de Represa del Carmen.

Por su parte, en Ayacucho se realizaron tareas de nivelación en El Retamo, sobre la ruta 4 entre Cuatro Puertas y Santa Ana, y en el paraje La Legua, cercano a Luján.

En Pringles, los equipos intervinieron el camino que conecta Paso del Rey con Pampa del Tamboreo. También efectuaron la limpieza de alcantarillas sobre la ruta 2, en La Toma, cerca de la planta recicladora.

Mientras tanto, en Pueyrredón, las tareas se desarrollaron sobre la ex ruta 147, en el tramo comprendido entre avenida España y San Gerónimo.

También hubo trabajos en rutas asfaltadas

Los operativos incluyeron intervenciones en la red vial pavimentada. Sobre la ruta 55, en el límite con La Pampa, se realizaron trabajos de bacheo para reparar sectores deteriorados de la calzada.

Además, en la ruta 22, entre Paso Grande y Naschel, se ejecutaron tareas de desmalezado mediante el uso de tractores.

Desde Vialidad Provincial destacaron que estas acciones forman parte del mantenimiento permanente de la infraestructura vial, con el objetivo de mejorar la seguridad, facilitar el transporte de la producción y garantizar la conectividad entre localidades y parajes rurales.