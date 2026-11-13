Boca y Banfield se juegan el pase a la final de la Copa Argentina en Mendoza

Boca Juniors y Banfield protagonizarán este sábado 14 de noviembre una de las semifinales de la Copa Argentina 2026, en un duelo decisivo que pondrá en juego el último boleto a la final del certamen.

El partido comenzará a las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión en vivo por TyC Sports.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el impulso de haberse consagrado campeón de la Tabla Anual y buscará dar otro paso hacia un nuevo título en una temporada en la que todavía tiene varios objetivos por delante.

Por su parte, Banfield, conducido por Pedro Troglio, intentará dar la sorpresa y alcanzar la definición de un torneo que representa su principal oportunidad de cerrar el año con una consagración.

Boca quiere seguir de festejo y Banfield busca dar el golpe

El Xeneize viene de superar 1-0 a Defensa y Justicia y mantiene la ilusión de conquistar varios títulos antes de que termine el año, entre ellos la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

Banfield, en cambio, terminó duodécimo en la Zona B del Clausura, con apenas 15 puntos, y quedó fuera de los playoffs. Por eso, la Copa Argentina aparece como su gran oportunidad para salvar la temporada.

El ganador enfrentará a Platense, que eliminó por penales a Atlético Tucumán en la otra semifinal.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

El partido contará con Lucas Novelli a cargo del VAR y podrá seguirse también por TyC Sports Play.