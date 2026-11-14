Los Pumas vencieron a Italia en Génova y cortaron una racha de cinco derrotas

Los Pumas consiguieron un triunfo importante frente a Italia por 19-14, en Génova, y dejaron atrás una racha de cinco derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Felipe Contepomi se impuso en el estadio Luigi Ferraris, por la quinta jornada del Nations Championship, en un partido irregular que terminó resolviendo con una gran dosis de resistencia.

Argentina tuvo dificultades desde el comienzo ante un seleccionado italiano conducido por el argentino Gonzalo Quesada. El local golpeó primero con un try de Monty Ioane, convertido por Tommaso Allan, y estableció una ventaja de 7-0 que reflejó su mejor arranque.

El conjunto albiceleste intentó responder a partir de la posesión y el dominio territorial, pero acumuló errores de manejo e infracciones que le impidieron transformar ese control en situaciones claras. A los 27 minutos, además, Tomás Albornoz recibió una tarjeta amarilla y dejó temporalmente a Los Pumas con un jugador menos.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Argentina encontró una vía para igualar el marcador. Tras un line y un maul, Bautista Bernasconi apoyó el primer try argentino y Albornoz acertó la conversión para establecer el 7-7 antes del descanso.

La reacción y un cierre dramático

En el complemento, el seleccionado nacional consiguió cambiar el desarrollo. Rodrigo Isgró apoyó a los 54 minutos y puso por primera vez a Argentina al frente. Poco después, Mateo Carreras llegó al ingoal para ampliar la diferencia y, con la conversión de Albornoz, el marcador quedó 19-7.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Italia aprovechó una sucesión de sanciones disciplinarias y descontó mediante un try penal. La situación se complicó todavía más para Los Pumas cuando Joel Sclavi y Efraín Elías recibieron tarjetas amarillas, por lo que el equipo argentino llegó a defender con apenas 13 jugadores.

En los minutos finales, el conjunto local presionó en busca de la remontada, pero Argentina sostuvo la ventaja con una defensa exigente y evitó que su rival volviera a marcar. La última oportunidad italiana llegó con un penal de Paolo Garbisi, quien intentó jugar al line, pero la pelota terminó saliendo detrás del ingoal y el encuentro llegó a su fin.

De esta manera, Los Pumas consiguieron una victoria necesaria para recuperar confianza después de cinco caídas consecutivas. El resultado también les permitió sumar un nuevo triunfo ante Italia, rival al que vencieron por décima vez seguida.

El próximo compromiso del seleccionado argentino será frente a Francia, el sábado 21 de noviembre, en París, nuevamente por el Nations Championship.