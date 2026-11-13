WhatsApp prepara un cambio para compartir la ubicación sin enviar fotos ni videos

WhatsApp trabaja en una nueva actualización que cambiará la manera de compartir ubicaciones con los contactos. La aplicación permitirá publicar un lugar directamente en los Estados, sin necesidad de adjuntar fotografías, videos o stickers.

La novedad fue descubierta por el sitio especializado WABetaInfo en la versión beta 2.26.45.8 para Android. La herramienta incorporará una opción denominada Ubicación dentro del menú de creación de Estados.

Cómo funcionará la nueva herramienta

Los usuarios deberán ingresar a la pestaña Novedades, seleccionar la opción para crear un Estado y elegir Ubicación.

La aplicación solicitará permiso para acceder a la posición del dispositivo y mostrará automáticamente el lugar donde se encuentra la persona. Antes de publicarlo, será necesario confirmar la información.

También se podrá seleccionar manualmente una ubicación diferente, una alternativa útil para compartir puntos de encuentro, restaurantes, comercios o sitios turísticos.

La información aparecerá en una tarjeta con un mapa, un marcador verde, el nombre del lugar y su dirección. Los contactos podrán ampliar el mapa para consultar más detalles.

¿Se podrá conocer la ubicación en tiempo real?

La nueva función no permitirá seguir los movimientos de una persona en tiempo real. Se tratará de una ubicación fija, que no se actualizará automáticamente cuando el usuario cambie de lugar.

Además, quienes prefieran no compartir su posición exacta podrán utilizar los permisos de ubicación aproximada del teléfono.

Cuándo estará disponible

Por el momento, la herramienta continúa en desarrollo y todavía no está habilitada, ni siquiera para los usuarios de la versión beta.

WhatsApp no confirmó cuándo comenzarán las pruebas públicas ni la fecha en que la actualización llegará a todos los dispositivos.

La novedad busca simplificar una función que actualmente requiere utilizar una fotografía o un video como soporte para compartir una ubicación en los Estados.