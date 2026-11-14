sábado 14 de noviembre de 2026
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Japón dio el golpe ante Brasil, ganó 3-2 con un gol agónico y terminó en escándalo | El Diario de San Luis

Fútbol Amistoso

Japón dio el golpe ante Brasil, ganó 3-2 con un gol agónico y terminó en escándalo

El seleccionado asiático se impuso en Singapur después de remontar un 0-2. Vinícius Júnior marcó por duplicado para la Canarinha, pero Tatsuhiro Sakamoto selló la victoria en tiempo de descuento. Carlo Ancelotti y Raphinha fueron expulsados tras protestar por el gol decisivo.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
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testas del conjunto brasileño, que reclamó una infracción previa sobre João Gomes. El árbitro y el VAR mantuvieron la decisión de convalidar el gol.

La tensión continuó después de la jugada: Raphinha, que ya había sido reemplazado, y el entrenador Carlo Ancelotti recibieron la tarjeta roja por sus reclamos al cuerpo arbitral.

Un triunfo histórico para Japón

La victoria significó un resultado importante para el seleccionado asiático, que consiguió su segundo triunfo frente a Brasil en 16 enfrentamientos. Además, llegó después de la derrota por 2-1 ante la Canarinha en el Mundial de 2026.

El resultado también dejó interrogantes para el equipo de Ancelotti, que no pudo sostener la ventaja de dos goles y volvió a mostrar problemas defensivos.

Ambas selecciones continuarán con su calendario de amistosos el próximo martes 17 de noviembre. Brasil se enfrentará a Singapur, mientras que Japón jugará ante Paraguay.

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