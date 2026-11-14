Japón dio el golpe ante Brasil, ganó 3-2 con un gol agónico y terminó en escándalo

testas del conjunto brasileño, que reclamó una infracción previa sobre João Gomes. El árbitro y el VAR mantuvieron la decisión de convalidar el gol.

La tensión continuó después de la jugada: Raphinha, que ya había sido reemplazado, y el entrenador Carlo Ancelotti recibieron la tarjeta roja por sus reclamos al cuerpo arbitral.

Un triunfo histórico para Japón

La victoria significó un resultado importante para el seleccionado asiático, que consiguió su segundo triunfo frente a Brasil en 16 enfrentamientos. Además, llegó después de la derrota por 2-1 ante la Canarinha en el Mundial de 2026.

El resultado también dejó interrogantes para el equipo de Ancelotti, que no pudo sostener la ventaja de dos goles y volvió a mostrar problemas defensivos.

Ambas selecciones continuarán con su calendario de amistosos el próximo martes 17 de noviembre. Brasil se enfrentará a Singapur, mientras que Japón jugará ante Paraguay.