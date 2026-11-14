Diabetes en perros y gatos: cinco señales de alerta que los tutores no deberían pasar por alto

La diabetes no es una enfermedad exclusiva de las personas. Los perros y los gatos también pueden desarrollarla y, en muchos casos, sus primeras manifestaciones pasan inadvertidas porque se confunden con cambios habituales del comportamiento o del envejecimiento.

Se estima que uno de cada 500 perros y gatos desarrolla diabetes mellitus, aunque la cantidad real podría ser mayor debido a los casos que no llegan a diagnosticarse. Se trata de una enfermedad crónica que afecta la capacidad del organismo para regular los niveles de glucosa en sangre.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, especialistas advierten sobre la importancia de reconocer los primeros síntomas y acudir al veterinario para realizar los controles correspondientes.

Una misma enfermedad, pero con diferencias entre perros y gatos

Aunque ambas especies pueden desarrollar diabetes, la enfermedad no se presenta exactamente de la misma manera.

En los perros, suele estar relacionada con una pérdida de la capacidad del páncreas para producir insulina. Por ese motivo, generalmente necesitan recibir esta hormona durante toda su vida. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en animales adultos y mayores.

En los gatos, en cambio, suele combinarse una menor producción de insulina con una resistencia del organismo a su acción. La obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada son algunos de los principales factores asociados.

Una diferencia importante es que algunos gatos pueden alcanzar la remisión diabética, es decir, mantener niveles normales de glucosa sin medicación durante un período. Sin embargo, esto no significa que estén definitivamente curados, ya que pueden producirse recaídas y necesitan controles veterinarios.

Cinco señales de alerta que pueden indicar diabetes

Los primeros síntomas suelen aparecer progresivamente. Por eso, observar los cambios en la rutina de las mascotas puede ayudar a detectar la enfermedad.

Entre las principales señales se encuentran:

Sed excesiva: el perro o el gato comienza a tomar mucha más agua de lo habitual, incluso durante la noche.

Aumento de la cantidad de orina: necesita salir con mayor frecuencia, tiene accidentes dentro de la casa o utiliza más veces su bandeja sanitaria.

Mayor apetito: puede pedir comida constantemente, aunque su organismo no logra aprovechar correctamente la glucosa como fuente de energía.

Pérdida de peso: adelgaza sin una causa aparente, incluso cuando mantiene o aumenta su consumo de alimentos.

Debilidad y decaimiento: pierde energía, se muestra menos activo o deja de interesarse por actividades que antes disfrutaba.

También pueden aparecer complicaciones específicas. En los perros, una manifestación frecuente son las cataratas, que pueden afectar la visión. En los gatos, puede desarrollarse una neuropatía diabética, que provoca debilidad en las patas traseras y modificaciones en la forma de caminar.

Cómo se diagnostica la enfermedad

Ante la presencia de estos síntomas, el veterinario puede solicitar análisis de sangre y de orina para medir los niveles de glucosa y determinar si existe una alteración metabólica.

En los gatos, el diagnóstico puede requerir evaluaciones adicionales. El estrés que genera una consulta veterinaria puede provocar un aumento transitorio de la glucosa en sangre y dificultar la interpretación de un resultado aislado.

Por eso, en determinados casos se realizan mediciones repetidas o estudios complementarios, como la fructosamina, que permite evaluar el comportamiento de la glucosa durante un período previo.

Las recomendaciones veterinarias actualizadas en 2026 por la Asociación Americana de Hospitales de Animales (AAHA) incorporaron pautas específicas para cada especie, debido a las diferencias en el origen, la evolución y el tratamiento de la enfermedad.

Qué tratamiento necesitan los perros y los gatos con diabetes

Aunque se trata de una enfermedad crónica, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten que muchos animales mantengan una buena calidad de vida durante años.

El abordaje depende de cada caso y puede incluir la administración de insulina de uso veterinario, una alimentación adaptada, actividad física y controles periódicos de glucosa.

En los perros, la insulinoterapia suele ser necesaria de por vida. En los gatos existen distintas alternativas terapéuticas y, en algunos casos, es posible alcanzar la remisión de la enfermedad.

Los especialistas remarcan que el tratamiento debe ser indicado y supervisado por un profesional. Modificar las dosis de insulina o suspender la medicación sin autorización veterinaria puede provocar complicaciones.

La observación cotidiana también cumple un papel fundamental: prestar atención a cuánto toma agua una mascota, cuánto come, con qué frecuencia orina y si registra cambios de peso puede ayudar a reconocer señales tempranas y consultar antes de que aparezcan consecuencias más graves.