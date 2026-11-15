Condenaron a un hombre por almacenar 41 kilos de marihuana en San Luis y ordenaron liberarlo

La Justicia Federal de San Luis condenó a Ramón Alberto Cabrera a tres años de prisión en suspenso y ordenó su inmediata libertad, luego de determinar que facilitó un inmueble rural para almacenar más de 41 kilos de marihuana.

La sentencia fue dictada el 6 de noviembre por el juez federal Juan Esteban Maqueda, quien homologó un acuerdo entre la Fiscalía, el acusado y su defensa. El hombre había sido detenido durante un operativo realizado en octubre de 2025.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas maniobras de comercialización de drogas. Tras una persecución policial, los efectivos interceptaron un Peugeot 307 rojo conducido por Rodrigo Emanuel Rosales Roldán, en cuyo interior encontraron marihuana.

El procedimiento derivó en un allanamiento en un campo ubicado cerca del kilómetro 130 de la Ruta Nacional 146, donde Cabrera alquilaba una vivienda para el cuidado y entrenamiento de caballos.

En el lugar encontraron 59 paquetes de marihuana escondidos debajo de una cama, sobre una montura y en el techo de la propiedad. Sumados a la droga secuestrada en el vehículo, el cargamento alcanzó los 41,705 kilos, con un valor estimado de $379 millones en el mercado ilegal.