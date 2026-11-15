NARCOTRÁFICO
Condenaron a un hombre por almacenar 41 kilos de marihuana en San Luis y ordenaron liberarlo
La Justicia Federal de San Luis condenó a Ramón Alberto Cabrera a tres años de prisión en suspenso y ordenó su inmediata libertad, luego de determinar que facilitó un inmueble rural para almacenar más de 41 kilos de marihuana.
La sentencia fue dictada el 6 de noviembre por el juez federal Juan Esteban Maqueda, quien homologó un acuerdo entre la Fiscalía, el acusado y su defensa. El hombre había sido detenido durante un operativo realizado en octubre de 2025.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas maniobras de comercialización de drogas. Tras una persecución policial, los efectivos interceptaron un Peugeot 307 rojo conducido por Rodrigo Emanuel Rosales Roldán, en cuyo interior encontraron marihuana.
El procedimiento derivó en un allanamiento en un campo ubicado cerca del kilómetro 130 de la Ruta Nacional 146, donde Cabrera alquilaba una vivienda para el cuidado y entrenamiento de caballos.
En el lugar encontraron 59 paquetes de marihuana escondidos debajo de una cama, sobre una montura y en el techo de la propiedad. Sumados a la droga secuestrada en el vehículo, el cargamento alcanzó los 41,705 kilos, con un valor estimado de $379 millones en el mercado ilegal.
Inicialmente, Cabrera había sido acusado como coautor del delito de almacenamiento de estupefacientes. Sin embargo, los análisis de su teléfono celular, sus movimientos financieros y otras pruebas no permitieron establecer vínculos con una organización dedicada al narcotráfico.
La Fiscalía modificó entonces la acusación y consideró que su responsabilidad consistió en facilitar el inmueble donde se almacenaba la droga, una conducta contemplada en el artículo 10 de la Ley 23.737.
El juez sostuvo que Cabrera conocía la presencia de los estupefacientes, debido a que alquilaba la propiedad, concurría diariamente y utilizaba sus instalaciones para trabajar.
Con la nueva calificación legal, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, lo que permitió ordenar su libertad inmediata. También se dispuso una multa, el decomiso de elementos secuestrados y la destrucción de la droga.
El otro acusado recibió cuatro años de prisión
En la misma causa, Rodrigo Emanuel Rosales Roldán fue condenado a cuatro años de prisión por transporte y almacenamiento de estupefacientes.
A diferencia de Cabrera, recibió una pena de cumplimiento efectivo, aunque la Justicia autorizó que la cumpla bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, por circunstancias familiares relacionadas con el cuidado de su hija de 12 años.
De esta manera, la investigación que permitió secuestrar más de 41 kilos de marihuana concluyó con dos condenas diferentes, determinadas por el grado de responsabilidad que la Justicia atribuyó a cada acusado.