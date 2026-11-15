Hissa encabezó una correcaminata con 350 vecinos y anunció otra edición antes de fin de año

El intendente de San Luis, Gastón Hissa, encabezó este sábado la octava Correcaminata Saludable, una iniciativa organizada por la Municipalidad que convocó a 350 vecinos con el objetivo de promover la actividad física y fomentar hábitos saludables.

La jornada tuvo como punto de partida y llegada el Polideportivo Municipal de Puente Blanco. El recorrido de tres kilómetros atravesó los barrios El Edén, Los Paraísos, Malvinas Argentinas y Parque de las Naciones, con la participación de niños, jóvenes, adultos mayores y funcionarios municipales.

Durante el trayecto, los participantes contaron con acompañamiento sanitario, una posta de hidratación y música. La actividad no tuvo carácter competitivo, por lo que cada vecino pudo completar el circuito caminando o trotando a su propio ritmo.

Hissa destacó la participación de los vecinos

Al finalizar la jornada, el jefe comunal valoró la convocatoria y destacó que muchas personas se sumaron espontáneamente durante el recorrido.

“Tuvimos una muy buena convocatoria, mucha gente se sumó y también vecinos que salían de sus casas y se incorporaban”, expresó Hissa.

El intendente explicó que el programa busca prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión arterial, además de generar espacios de encuentro y recreación para las familias.

También recordó que la iniciativa comenzó en 2014 bajo el nombre de Actitud Saludable y que se desarrolló durante su etapa como ministro de Salud de la Provincia.

Habrá una nueva edición antes de fin de año

Tras completar la caminata, los vecinos participaron de sorteos, recibieron frutas y agua y disfrutaron de una clase de zumba. Además, el polideportivo contó con espacios deportivos, juegos infantiles y puestos de artesanos y emprendedores.

Hissa confirmó que la Municipalidad organizará una nueva correcaminata antes de que termine 2026, aunque aclaró que la fecha dependerá de las condiciones climáticas.

La propuesta forma parte de las actividades municipales destinadas a incentivar el ejercicio físico, la prevención de enfermedades y la integración comunitaria.