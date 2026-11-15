Una histórica marca de galletitas argentinas cambió de dueño: ¿Quien la compró?

Una marca con casi 30 años de historia

Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani y logró posicionarse entre las marcas populares del país gracias a sus productos de estilo artesanal y precios accesibles.

Durante sus años de mayor crecimiento llegó a concentrar alrededor del 5% del mercado argentino de galletitas.

Sin embargo, atravesó dificultades financieras que derivaron en un concurso preventivo de acreedores en 2019. Posteriormente, en 2024, Argensun Foods asumió su control operativo y estratégico para impulsar una reorganización.

Qué pasará con las galletitas Tía Maruca

Desde Molinos aseguraron que el objetivo es preservar la identidad de la marca y ampliar su presencia comercial.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó el reconocimiento que Tía Maruca mantiene entre los consumidores y señaló que la empresa buscará potenciarla mediante su capacidad industrial y su red de distribución.

La compra se produce pocos días después de que Molinos completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, donde incorporó instalaciones y personal.

El gigante alimenticio que se quedó con la marca

Molinos Río de la Plata pertenece al grupo empresarial de la familia Pérez Companc y cuenta con un amplio portafolio de productos de consumo masivo.

Entre sus marcas más conocidas se encuentran Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Don Vicente, La Salteña, Exquisita, Cocinero y Blancaflor.

Con la incorporación de Tía Maruca, la compañía busca ampliar su participación en el negocio de las galletitas y aprovechar el reconocimiento de una marca que forma parte del consumo cotidiano de numerosas familias argentinas.

El monto de la operación no fue informado públicamente, mientras se aguarda la aprobación definitiva del acuerdo.