PRONÓSTICO EXTENDIDO
San Luis tendrá un domingo inestable y una semana con lluvias, tormentas y descenso de temperaturas
El tiempo en San Luis estará marcado por la inestabilidad durante este domingo 15 de noviembre, con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.
Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la temperatura mínima provincial será de 16°C y la máxima alcanzará los 29°C, con viento predominante del sector este.
El organismo provincial advirtió que desde el viernes comenzó un período de inestabilidad que se extendería, al menos, hasta el martes 17, con precipitaciones de variada intensidad y mejoramientos temporarios.
Cómo estará el tiempo durante la semana
Las condiciones meteorológicas seguirán cambiantes durante buena parte de la semana, con probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas que descenderán progresivamente.
De acuerdo con el pronóstico extendido para la ciudad de San Luis, el panorama será el siguiente:
Lunes 16
Lluvias y tormentas
13° / 23°
Martes 17
Tormentas aisladas
14° / 26°
Miércoles 18
Inestable
15° / 26°
Jueves 19
Tormentas y descenso térmico
12° / 18°
Viernes 20
Mejora, parcialmente soleado
15° / 24°
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas para este domingo y el lunes en San Luis. Se esperan tormentas que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores localmente.
El panorama más inestable se extenderá durante los primeros días de la semana, mientras que el jueves podría registrarse el descenso térmico más importante, con una máxima cercana a los 18°C en la capital provincial.
Para el viernes se anticipa una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente soleado y una máxima de aproximadamente 24°C.
De esta manera, San Luis tendrá una semana con cambios importantes en el tiempo, lluvias intermitentes y temperaturas más bajas hacia el cierre del período.