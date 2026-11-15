San Luis tendrá un domingo inestable y una semana con lluvias, tormentas y descenso de temperaturas

El tiempo en San Luis estará marcado por la inestabilidad durante este domingo 15 de noviembre, con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la temperatura mínima provincial será de 16°C y la máxima alcanzará los 29°C, con viento predominante del sector este.

El organismo provincial advirtió que desde el viernes comenzó un período de inestabilidad que se extendería, al menos, hasta el martes 17, con precipitaciones de variada intensidad y mejoramientos temporarios.

Cómo estará el tiempo durante la semana

Las condiciones meteorológicas seguirán cambiantes durante buena parte de la semana, con probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas que descenderán progresivamente.

De acuerdo con el pronóstico extendido para la ciudad de San Luis, el panorama será el siguiente:

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