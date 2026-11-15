Milei homenajeó a Belgrano, defendió sus ideas económicas y confirmó que buscará la reelección

El presidente Javier Milei inauguró este sábado la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo de la Casa Rosada, donde reivindicó el pensamiento económico del creador de la Bandera y aprovechó su discurso para confirmar que buscará la reelección presidencial en 2027.

La actividad se desarrolló en el marco de la Noche de los Museos, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del senador bonaerense Diego Valenzuela, impulsor de la exposición.

Durante su intervención, Milei definió a Manuel Belgrano como uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en el territorio argentino y lo calificó como el primer economista moderno del Río de la Plata.

El mandatario destacó que Belgrano defendía la libertad económica, la propiedad privada, la producción y el comercio, conceptos que relacionó con las políticas que impulsa su administración.

Milei confirmó que buscará otro mandato en 2027

En uno de los momentos políticos más destacados del discurso, el Presidente despejó las dudas sobre su futuro electoral.

“Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó, al ratificar su intención de competir nuevamente por la Presidencia el próximo año.

También defendió los tres pilares de su programa económico: desregulación, apertura comercial y desarrollo del capital humano.

En ese sentido, sostuvo que su Gobierno busca ampliar las relaciones comerciales internacionales y planteó como objetivo que, para 2031, la Argentina comercie con el 90% de los países del mundo.

Una muestra sobre el Belgrano menos conocido

La exposición propone recuperar otras facetas del prócer, más allá de su participación militar y de la creación de la Bandera Nacional.

El recorrido incluye documentos históricos y materiales vinculados con su actividad como economista, periodista, educador y promotor de transformaciones sociales, especialmente durante los años previos a la Revolución de Mayo.

Entre las piezas destacadas figura una memoria económica de 1796, en la que Belgrano desarrolló propuestas relacionadas con la agricultura, la industria y el comercio.

Milei sostuvo que esas ideas mantienen vigencia y las vinculó con su proyecto de apertura económica.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita en el Museo de la Casa Rosada, de lunes a viernes, de 11 a 18.

De esta manera, el Presidente combinó un homenaje histórico con definiciones sobre el rumbo económico de su gestión y su futuro político, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027.