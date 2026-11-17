IMAGEN DIGITAL
Claudio Poggi lidera el ranking nacional de gobernadores con mejor imagen en redes sociales
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se mantiene en el primer puesto del ranking nacional de imagen digital de los gobernadores argentinos, según el informe correspondiente a septiembre de 2026 elaborado por la Fundación CiGob, Autoritas Argentina y la especialista en comunicación política Daniela Aruj.
El estudio analiza las conversaciones en redes sociales y medios digitales para determinar la valoración de los 24 mandatarios provinciales, incluido el jefe de Gobierno porteño.
Los cinco gobernadores mejor posicionados
1.
Claudio PoggiSan Luis
+39
2.
Alberto WeretilneckRío Negro
+35
3.
Marcelo OrregoSan Juan
+34
4.
Ignacio TorresChubut
+32
5.
Rolando FigueroaNeuquén
Los tres ejes que fortalecen la imagen de Poggi
El relevamiento identifica tres aspectos centrales de la gestión provincial que contribuyeron a su posicionamiento:
El desarrollo de infraestructura vial y educativa.
La reactivación de la política habitacional.
La modernización institucional y la reforma constitucional.
En el otro extremo del ranking se ubicaron Axel Kicillof, con un diferencial negativo de 29 puntos, y Gildo Insfrán, con 49 puntos negativos.
La medición se realiza mediante Brandwatch, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para monitorear y analizar las conversaciones digitales.
Poggi logró sostener el liderazgo nacional respecto de agosto, consolidando su posicionamiento en el escenario de la comunicación digital.
Fuente: Fundación CiGob | Septiembre de 2026.