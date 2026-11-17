5.

Rolando Figueroa Neuquén Neuquén

Los tres ejes que fortalecen la imagen de Poggi

El relevamiento identifica tres aspectos centrales de la gestión provincial que contribuyeron a su posicionamiento:

El desarrollo de infraestructura vial y educativa.

La reactivación de la política habitacional.

La modernización institucional y la reforma constitucional.

En el otro extremo del ranking se ubicaron Axel Kicillof, con un diferencial negativo de 29 puntos, y Gildo Insfrán, con 49 puntos negativos.

La medición se realiza mediante Brandwatch, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para monitorear y analizar las conversaciones digitales.

Poggi logró sostener el liderazgo nacional respecto de agosto, consolidando su posicionamiento en el escenario de la comunicación digital.

Fuente: Fundación CiGob | Septiembre de 2026.