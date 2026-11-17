Federico Pertusati, el astrólogo que ganó notoriedad por anticipar varios resultados de la Selección argentina durante el Mundial 2026, volvió a hacer un pronóstico deportivo y esta vez puso el foco en Boca.

Según su lectura, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena será campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en la final que se disputará este sábado en Barranquilla.

“Mi pronóstico es que Boca va a salir campeón frente a Atlético Mineiro”, afirmó Pertusati, conocido en redes sociales como @AstroMutable.

El astrólogo explicó que su proyección se basa en distintos aspectos vinculados con la carta natal de Arruabarrena y con el ciclo que atraviesa como entrenador.

Según sostuvo, el técnico de Boca ingresa en un período que presenta configuraciones favorables asociadas con su carrera y reconocimiento profesional.

También analizó la situación de Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, y consideró que atraviesa un buen momento, aunque con indicadores menos contundentes que los del DT xeneize.

“Por eso me inclino por Boca para ganar la Sudamericana”, resumió.

La advertencia sobre Paredes

Pertusati también se refirió a Leandro Paredes y señaló que su lectura astrológica muestra algunos aspectos que, según su interpretación, podrían traducirse en dificultades durante la final.

El astrólogo mencionó la posibilidad de problemas físicos o situaciones conflictivas dentro del partido y recomendó especial precaución ante una eventual expulsión.

De todos modos, aclaró que se trata exclusivamente de una interpretación astrológica y no de hechos que necesariamente vayan a ocurrir.

Boca y la pelea por más títulos

El pronóstico no se limitó a la Sudamericana.

Pertusati sostuvo que Boca tiene posibilidades de conquistar dos de los tres títulos que todavía disputa durante el cierre de la temporada.

Su escenario principal contempla la obtención de la Sudamericana y el Torneo Clausura.

Como segunda alternativa ubicó una eventual conquista de la Copa Argentina y del campeonato local.

También mencionó a Platense como un rival a seguir en la Copa Argentina y destacó el presente astrológico de su entrenador, Martín Palermo.

En el Clausura, en tanto, consideró que Boca y Vélez aparecen como los dos equipos mejor posicionados dentro de su análisis, mientras que Rosario Central tendría menos posibilidades de consagrarse.

Pertusati ya había alcanzado repercusión durante el Mundial 2026 después de pronosticar correctamente distintos triunfos de la Selección argentina.

Ahora, su nueva predicción vuelve a colocar a Boca en el centro de la escena, aunque el resultado definitivo se conocerá únicamente dentro de la cancha este sábado en Barranquilla.