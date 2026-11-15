REGRESO HISTÓRICO
Ronaldinho volvió al fútbol profesional a los 46 años y deslumbró en Italia
Ronaldinho volvió a jugar al fútbol profesional a los 46 años y protagonizó una jornada histórica en Italia. El exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Brasil en 2002 fue titular en el Ravenna FC, que venció 2-0 al Forlì por la Serie C, la tercera categoría del fútbol italiano.
El brasileño disputó los primeros 45 minutos del encuentro, celebrado en el estadio Bruno Benelli, ante casi 12 mil espectadores que lo ovacionaron en cada intervención.
Con la camiseta número 10, Ronaldinho se ubicó detrás del delantero y mostró algunos destellos de la calidad que lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados del mundo.
Su participación en el gol y una ovación inolvidable
El momento más destacado llegó durante la primera etapa, cuando Ronaldinho participó en la jugada que terminó con el gol de Giulio Donati.
El brasileño intervino en la elaboración del ataque y, después de una combinación con Lorenzo Lonardi, Donati sacó un potente remate desde afuera del área para abrir el marcador.
Ronaldinho fue uno de los primeros en abrazar al goleador y celebró con su característica sonrisa.
Durante su participación también ejecutó pelotas paradas, distribuyó el juego y completó 18 de los 20 pases que intentó.
Al finalizar el primer tiempo fue reemplazado y se retiró entre aplausos, poniendo fin a su primera actuación oficial desde septiembre de 2015, cuando jugaba en Fluminense.
Flavio Briatore, de Alpine, estuvo presente
El regreso del brasileño también reunió a figuras del deporte internacional. Entre los espectadores estuvieron el exarquero Dida y Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, la escudería de Fórmula 1 en la que compite Franco Colapinto.
La presencia del empresario italiano fue uno de los atractivos adicionales de una jornada que generó una enorme repercusión.
De hecho, más de 100 mil personas siguieron la transmisión oficial del encuentro, emitida gratuitamente a través del canal de YouTube de Sky Sports.
Un regreso después de 11 años
Ronaldinho había disputado su último partido profesional en septiembre de 2015 y anunció formalmente su retiro en 2018.
Su incorporación al Ravenna fue anunciada meses atrás como parte de un proyecto deportivo y comercial destinado a darle mayor proyección internacional al club.
La expectativa fue tan grande que la camiseta especial con el número 10, comercializada a 129 euros, se agotó rápidamente.
A los 46 años, Ronaldinho volvió a demostrar que su talento y su carisma siguen despertando admiración. Su regreso no solo fue una celebración para los hinchas del Ravenna, sino también para los amantes del fútbol que disfrutaron de su magia durante más de dos décadas.