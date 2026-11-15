Ronaldinho volvió al fútbol profesional a los 46 años y deslumbró en Italia

Ronaldinho volvió a jugar al fútbol profesional a los 46 años y protagonizó una jornada histórica en Italia. El exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Brasil en 2002 fue titular en el Ravenna FC, que venció 2-0 al Forlì por la Serie C, la tercera categoría del fútbol italiano.

El brasileño disputó los primeros 45 minutos del encuentro, celebrado en el estadio Bruno Benelli, ante casi 12 mil espectadores que lo ovacionaron en cada intervención.

Con la camiseta número 10, Ronaldinho se ubicó detrás del delantero y mostró algunos destellos de la calidad que lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados del mundo.

Su participación en el gol y una ovación inolvidable

El momento más destacado llegó durante la primera etapa, cuando Ronaldinho participó en la jugada que terminó con el gol de Giulio Donati.

El brasileño intervino en la elaboración del ataque y, después de una combinación con Lorenzo Lonardi, Donati sacó un potente remate desde afuera del área para abrir el marcador.

Ronaldinho fue uno de los primeros en abrazar al goleador y celebró con su característica sonrisa.

Durante su participación también ejecutó pelotas paradas, distribuyó el juego y completó 18 de los 20 pases que intentó.

Al finalizar el primer tiempo fue reemplazado y se retiró entre aplausos, poniendo fin a su primera actuación oficial desde septiembre de 2015, cuando jugaba en Fluminense.