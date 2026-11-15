De vender banderas a los 13 años a filmar al Papa: la emotiva historia de un camarógrafo de San Luis

Sergio Nieto, director de Audiovisual del Gobierno de San Luis, vivió una experiencia que marcó su trayectoria profesional y personal: fue convocado para integrar la cobertura audiovisual de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, siguiendo sus recorridos desde una motocicleta con una cámara al hombro.

La tarea implicó acompañar al Pontífice durante sus desplazamientos por Buenos Aires y Córdoba, registrando imágenes exclusivas de sus encuentros con los fieles y sus recorridos en el Papamóvil.

La convocatoria tuvo un significado especial para Nieto, quien había dejado de realizar este tipo de trabajos después de sufrir un accidente en 2022. Sin embargo, la posibilidad de acompañar al Papa lo llevó a superar sus temores y aceptar el desafío.

“Escuché la palabra ‘Papa’ y decidí dejar ese miedo de lado”, recordó el camarógrafo, quien aseguró que durante toda la cobertura se sintió seguro.

Un recuerdo de 1987 que volvió a emocionarlo

La experiencia también lo conectó con un episodio de su infancia. En 1987, cuando Juan Pablo II visitó la Argentina, Nieto tenía apenas 13 años y atravesaba una difícil situación económica familiar.

Su padre había sido jubilado por invalidez y había quedado sin ingresos. Para colaborar con el sostenimiento del hogar, su familia comenzó a fabricar banderas papales que él salía a vender en la autopista Ricchieri, en Buenos Aires.

“Con mis escasos 13 años salí con una bolsa de consorcio y muchas banderas a vender en la autopista Ricchieri y tuve el privilegio de ver pasar a Juan Pablo II”, relató emocionado.

Casi cuatro décadas después, volvió a encontrarse cerca de un Sumo Pontífice, pero esta vez desde un lugar completamente diferente: como profesional encargado de registrar sus movimientos.

El encuentro con León XIV que lo marcó personalmente

Aunque reconoció que no es una persona practicante de la religión, Nieto aseguró que la cercanía con León XIV le transmitió una profunda sensación de tranquilidad.

“La presencia del Papa, su mirada, poder escucharlo, me transmitió mucha paz. Puedo decir que algunas heridas han sanado y algunos miedos se han perdido”, expresó.

Durante la cobertura logró registrar imágenes y videos que conservará como recuerdos de una experiencia que, según reconoció, nunca imaginó vivir.

Poggi lo recibió y reconoció su trabajo

A su regreso a San Luis, el gobernador Claudio Poggi y sus compañeros de la Dirección de Comunicación le organizaron una recepción sorpresa, realizada el viernes en la Sala de Prensa Patricia Funes.

Durante el encuentro, Nieto recibió un cuadro con fotografías de su trabajo durante la visita papal, firmado por sus compañeros y el mandatario provincial.

De esta manera, la historia de Sergio Nieto unió dos visitas papales separadas por casi 40 años: la de un adolescente que vendía banderas para ayudar a su familia y la de un camarógrafo que tuvo la oportunidad de acompañar de cerca a León XIV durante su paso por la Argentina