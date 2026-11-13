Ronaldinho vuelve al fútbol profesional a los 46 años: cuándo juega y dónde verlo gratis

El fútbol mundial se prepara para un regreso inesperado. Ronaldinho Gaúcho volverá a jugar un partido profesional a los 46 años, después de más de una década alejado de la competencia oficial.

El exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Brasil en 2002 vestirá la camiseta número 10 del Ravenna FC, equipo que participa en la Serie C, la tercera división del fútbol italiano.

Su regreso será este domingo 15 de noviembre, a las 13:30 de Argentina, cuando Ravenna reciba al Forlì en el estadio Bruno Benelli, por la fecha 14 del campeonato.

Dónde ver gratis el regreso de Ronaldinho

El encuentro podrá seguirse en vivo y sin costo a través del canal oficial de YouTube de Sky Sports Football, que anunció la transmisión completa del partido.

También estará disponible mediante la plataforma Kick, a través del canal especial R10 Comeback, creado para acompañar el retorno del brasileño.

Un regreso después de 11 años

Ronaldinho disputó su último partido oficial en septiembre de 2015, cuando jugaba para Fluminense de Brasil. Desde entonces, participó en encuentros de exhibición y eventos especiales, pero no volvió a competir profesionalmente.

Su trayectoria incluye pasos por París Saint-Germain, Barcelona, Milan y Atlético Mineiro, además de la conquista del Mundial de Corea-Japón 2002 y el Balón de Oro de 2005.

El regreso también tendrá un atractivo estadístico: Ronaldinho acumula 299 goles oficiales y buscará alcanzar los 300 en esta nueva etapa.

La expectativa es enorme entre los fanáticos que podrán volver a disfrutar de uno de los futbolistas más talentosos de las últimas décadas.