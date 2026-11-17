En medio de las negociaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Mauricio Macri reunió este martes a la Mesa Ejecutiva Nacional del PRO y resolvió acompañar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno nacional.

El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los titulares de los bloques legislativos Cristian Ritondo y Martín Goerling, entre otros dirigentes.

La decisión se conoció horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral.

Un respaldo clave para Milei

El pronunciamiento del PRO representa un cambio de postura respecto de las objeciones que habían manifestado algunos de sus dirigentes durante las últimas semanas.

No obstante, la conducción partidaria ratificó su intención de avanzar con la aprobación del proyecto de Ficha Limpia y respaldó la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur.

En un principio, el Gobierno pretendía eliminar definitivamente las PASO, pero ante las dificultades para reunir los votos necesarios optó por impulsar su suspensión para 2027.

La definición del PRO se produce en medio de las negociaciones con La Libertad Avanza para alcanzar eventuales acuerdos electorales y en un escenario marcado por diferencias entre ambas fuerzas.

Con el respaldo del partido encabezado por Macri, la Casa Rosada fortalece sus posibilidades de avanzar con la reforma electoral, aunque todavía deberá garantizar los votos necesarios en el Congreso.