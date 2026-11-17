Las lluvias del lunes dejaron acumulados importantes en distintos puntos de San Luis, con registros que superaron los 80 milímetros en algunas zonas.

Según el relevamiento de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la estación de AgroZAL encabezó las mediciones con 81,6 milímetros entre las 7 del lunes y las 7 de este martes.

Detrás se ubicaron Nueva Galia, con 54,5 milímetros, y Unión, con 34,4.

En la ciudad de San Luis, la estación del aeropuerto registró 32,7 milímetros, mientras que en Potrero de los Funes cayeron 26,6 y en La Punta, 11.

También hubo acumulados significativos en La Punilla, con 25,7 milímetros; Navia, con 20,5; Buena Esperanza, con 19,4; Villa Reynolds, con 16,6; y Las Chacras de Juana Koslay, con 16,5.

En otros puntos de la provincia, Justo Daract acumuló 15,7 milímetros, La Cumbre y Quebrada de las Higueritas 13,1, Anchorena 13, Estancia Grande 11,8 y Naschel 11,5.

Cómo seguirá el tiempo

Para este martes, la REM anticipó una mejora general de las condiciones, acompañada por un descenso de las temperaturas.

El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque por momentos podría presentarse parcialmente nublado y no se descartan algunas precipitaciones o tormentas aisladas.

Durante la mañana también podrían registrarse nieblas y neblinas en amplios sectores de la región central.

Las temperaturas se ubicarán, en promedio, entre 12°C de mínima y 28°C de máxima.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora y algunas ráfagas aisladas en sectores del centro y noreste provincial.

Para este miércoles 18, en cambio, se espera un nuevo aumento de la inestabilidad.

El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de San Luis a lo largo de la jornada.

Las temperaturas cambiarán poco, con mínimas cercanas a los 13°C y máximas de alrededor de 27°C.

Después de las fuertes precipitaciones del lunes, la provincia tendrá así una breve mejora antes de un nuevo período de inestabilidad previsto para mitad de semana.