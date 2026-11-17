San Luis tendrá este martes una jornada de buen tiempo y temperaturas agradables, aunque persistirá cierta inestabilidad y no se descartan precipitaciones aisladas.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el día comenzó mayormente despejado, con algunos bancos de niebla en sectores del centro, noroeste y sur provincial.

Con el avance de las horas, el cielo continuará mayormente despejado, aunque por momentos podría presentarse parcialmente nublado.

La probabilidad de lluvias será baja, pero el organismo provincial advirtió que podrían desarrollarse chaparrones o tormentas aisladas en algunos puntos.

Las temperaturas también mostrarán un leve descenso respecto de las jornadas anteriores.

En promedio provincial, se esperan mínimas cercanas a los 14°C y máximas de alrededor de 28°C.

El viento predominará desde el cuadrante sureste, con intensidad leve a moderada y velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

También podrían registrarse algunas ráfagas aisladas en sectores del centro y noreste de San Luis.

El miércoles seguirá inestable

Para este miércoles, la REM anticipó condiciones algo más inestables, aunque sin modificaciones importantes en las temperaturas.

El cielo estará parcialmente nublado y existe probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante distintos momentos de la jornada.

Las temperaturas volverán a ubicarse entre los 14°C de mínima y los 28°C de máxima.

El viento continuará predominando desde el sureste, aunque con menor intensidad, entre 12 y 19 kilómetros por hora.

De esta manera, la provincia tendrá dos jornadas con temperaturas moderadas, pero con condiciones variables y la posibilidad de precipitaciones aisladas.