El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicitó colaboración urgente para dar con el paradero de Mía Azul Luna, de 12 años, y Alma Celeste Luna, de 11, dos hermanas cuya búsqueda permanece activa.

El pedido fue difundido por la Unidad Territorial Integrada 14, que interviene en el operativo y recibe información que pueda resultar útil para localizar a las menores.

Mía Azul mide aproximadamente 1,40 metro, es de contextura delgada y tiene cabello castaño claro, a la altura de los hombros, con flequillo recto.

Alma Celeste mide cerca de 1,30 metro, también es de contextura delgada y tiene el cabello oscuro, cortado a la altura de los hombros y con flequillo recto.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique de inmediato con la dependencia interviniente o con la comisaría más cercana.

La Unidad Territorial Integrada 14 funciona en Boulevard Los Alemanes 6778, barrio Argüello Norte, en la ciudad de Córdoba.

También se habilitaron los teléfonos 4481016, internos 34661, 34662, 34663 y 34664.

La búsqueda continúa y cualquier información, incluso aquella que pueda parecer menor, puede resultar relevante para establecer el paradero de las dos hermanas.