La detención de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby acusado de atacar brutalmente a un médico en una pizzería de barrio Docta, reactivó una denuncia anterior por otro hecho de violencia ocurrido en junio de 2024.

El denunciante es Eric Labiuk, quien tenía 19 años al momento del episodio y aseguró que Díaz lo golpeó durante una discusión de tránsito hasta provocarle una fractura de cráneo.

Según relató el joven a Telenoche, se dirigía al velorio de un amigo cuando se produjo un roce entre los vehículos y se rompió un espejo retrovisor.

A partir de allí, siempre de acuerdo con su versión, Díaz comenzó a increparlo, rompió un vidrio del automóvil y lo escupió en la cara.

“Al bajar, me vuelve a increpar metiéndome un golpe en la cara”, recordó Labiuk.

En un primer momento creyó que solo tenía un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, posteriormente acudió al Hospital de Urgencias, donde le diagnosticaron una fractura de cráneo.

El joven aseguró que debió permanecer casi un mes en reposo y que todavía padece dolores de cabeza como consecuencia de aquella agresión.

También señaló que durante mucho tiempo tuvo temor de cruzarse nuevamente con Díaz debido a que vivía cerca de su domicilio.

El reclamo por la causa

Labiuk cuestionó además la falta de avances que, según afirmó, tuvo su denuncia durante estos dos años.

Sostuvo que presentó documentación y realizó la denuncia correspondiente, pero que nunca volvió a ser convocado por la Justicia.

“Mi causa estaba abierta, pero nunca hicieron nada, nunca me citaron”, afirmó.

Tras conocerse la nueva detención de Díaz, el joven expresó que siente que finalmente puede comenzar a obtener una respuesta judicial.

El antecedente de 2024 adquirió ahora una nueva dimensión dentro de la investigación.

La Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, agravó recientemente la imputación contra Díaz por el ataque al médico Mauro Sampietro y lo acusa actualmente de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

Además, el abogado de la víctima confirmó que la investigación anterior por lesiones graves será incorporada a la causa actual.

Díaz continúa detenido mientras la Justicia avanza sobre ambos episodios y analiza el alcance de los antecedentes que podrían incorporarse al expediente.