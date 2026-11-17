El papa León XIV dejó un fuerte mensaje dirigido a la sociedad argentina después de su gira por Latinoamérica y pidió superar la polarización, bajar el nivel de violencia verbal y recuperar la capacidad de diálogo.

Durante una rueda de prensa a bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, el Pontífice sostuvo que espera que su paso por el país haya servido para que los argentinos puedan “cambiar el chip” y entender que las diferencias políticas no deberían desembocar en odio o enfrentamientos permanentes.

El Papa destacó especialmente las imágenes de personas de distintas posiciones políticas compartiendo las calles durante su visita.

Según expresó, allí pudo verse que “la derecha, la izquierda, todos” podían coincidir alrededor de algo que estaba por encima de una discusión partidaria.

León XIV advirtió además sobre el impacto de los algoritmos y de una polarización que, según señaló, en muchos casos “ha sido intencionalmente provocada”.

En ese punto, remarcó que los medios de comunicación tienen un papel importante para ayudar a reducir ese clima de confrontación.

“Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento o incluso a la incapacidad de hablarnos en las familias”, planteó.

Qué habló con Milei

Durante la conferencia, León XIV también se refirió a su encuentro con el presidente Javier Milei.

El Papa explicó que el mensaje que busca llevar a los países no es político y rechazó las lecturas que intentan ubicarlo dentro de posiciones de derecha o de izquierda.

Según relató, con Milei habló sobre el respeto por la persona humana, la situación de los sectores más necesitados y algunos de los problemas económicos que atraviesa la Argentina.

También señaló que encontró en el Presidente una actitud de escucha y una comprensión compartida sobre la importancia de proteger el valor de la vida humana.

León XIV volvió además sobre la doctrina social de la Iglesia y planteó la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos para evitar el deterioro de la clase media y fortalecer a trabajadores y sectores vulnerables.

“Construir puentes”

El Pontífice insistió en que su objetivo es promover la reconciliación y construir puentes en sociedades atravesadas por tensiones políticas y sociales.

La visita, sostuvo, debería dejar como mensaje que las diferencias no impiden buscar puntos de encuentro ni trabajar sobre objetivos comunes.

También se refirió a uno de los temas más sensibles de la Iglesia: los abusos.

León XIV pidió a los obispos que asuman la responsabilidad de acompañar a las víctimas y avanzar con justicia frente a esos delitos, al tiempo que reiteró su compromiso con la escucha, la prevención y la reparación.

El cierre de su gira dejó así un mensaje que fue más allá de la agenda religiosa: una convocatoria a reducir la confrontación, recuperar el diálogo y evitar que las diferencias políticas terminen convirtiéndose en una fractura permanente dentro de la sociedad argentina.