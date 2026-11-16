Tragedia en las rutas argentinas: más de 11 personas mueren por día en siniestros viales

La inseguridad vial continúa siendo una de las principales problemáticas de Argentina. Según datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante 2025 murieron 4.060 personas en siniestros de tránsito, lo que representa un promedio de más de 11 fallecimientos diarios.

Las cifras fueron difundidas en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, conmemorado este domingo 15 de noviembre, una fecha destinada a generar conciencia sobre la prevención de accidentes y sus consecuencias.

Uno de los datos más preocupantes es que el 46% de las víctimas fatales cuyo tipo de usuario pudo identificarse circulaba en motocicleta. Además, el 43% de los fallecidos con edad registrada tenía entre 15 y 34 años, lo que evidencia el fuerte impacto de esta problemática entre los jóvenes.

Las conductas que aumentan el riesgo

Los especialistas advierten que muchas de las situaciones peligrosas están relacionadas con comportamientos cotidianos, como conducir utilizando el teléfono celular, no colocarse el cinturón de seguridad o trasladar niños sin los sistemas de retención adecuados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso correcto de las sillitas infantiles puede reducir hasta un 71% el riesgo de muerte en niños, mientras que el cinturón de seguridad puede disminuir hasta un 50% el riesgo de fallecimiento entre los ocupantes de un vehículo.

Otro dato relevante es que quienes utilizan el celular mientras conducen tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de protagonizar una colisión.

Alcohol y distracciones, otros factores de peligro

La directora médica nacional de Ospedyc, Elena Zevallos, advirtió que el consumo de alcohol, sedantes y determinados medicamentos puede alterar los reflejos, los tiempos de reacción y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Los especialistas también remarcan que los recorridos cortos no están exentos de riesgos, por lo que las medidas de protección deben respetarse en todo momento.

Las consecuencias de los siniestros viales no se limitan a las víctimas fatales. Muchas personas sobreviven con lesiones graves, discapacidades permanentes y secuelas físicas o emocionales que requieren largos tratamientos.

En este contexto, los profesionales insisten en la necesidad de fortalecer la educación vial, los controles y las políticas de prevención para reducir una cifra que sigue representando una tragedia cotidiana en las calles y rutas argentinas.