Una tragedia conmociona al norte argentino. Un joven de 24 años y sus tres pequeñas hijas fueron encontrados muertos en una zona rural de Salta, luego de desaparecer durante un viaje en motocicleta desde la provincia de Formosa.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Pérez, de 24 años, y sus hijas de 8, 5 y 4 años. Los cuatro habían salido el viernes 13 de noviembre, alrededor del mediodía, desde la localidad formoseña de María Cristina con destino a Alto de la Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia.

Según informó la Fiscalía, los exámenes médicos determinaron que murieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

Una búsqueda que terminó de la peor manera

La preocupación comenzó cuando la pareja del joven perdió contacto con él y las niñas. Ante la falta de noticias, realizó la denuncia que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Los rastrillajes debieron suspenderse durante la noche debido a las dificultades del terreno y la escasa visibilidad. Las tareas se retomaron el sábado, cuando finalmente fueron encontrados los cuatro cuerpos.

El padre fue localizado junto a la motocicleta, mientras que las tres niñas aparecieron en distintos puntos de la zona, aproximadamente a 500 metros, sobre un camino vecinal ubicado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado.

La Justicia investiga qué ocurrió durante el viaje

La causa quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Si bien los estudios médicos permitieron establecer la causa de las muertes, los investigadores todavía buscan reconstruir qué sucedió durante el recorrido y por qué la familia quedó expuesta a condiciones extremas.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes realizaron las pericias correspondientes.

La muerte del joven y sus tres hijas generó una profunda conmoción en las comunidades del norte salteño y el oeste formoseño, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.