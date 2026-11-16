lunes 16 de noviembre de 2026
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Fuerte granizada sorprendió a los vecinos de La Punta en medio de la alerta meteorológica | El Diario de San Luis

TEMPORAL

Fuerte granizada sorprendió a los vecinos de La Punta en medio de la alerta meteorológica

Una intensa caída de granizo se registró este lunes en distintos sectores de la ciudad. El fenómeno había sido anticipado por los organismos meteorológicos, que mantienen las advertencias por tormentas fuertes en la provincia de San Luis.
En La Punta se registró una importante caída de granizo (Fotos: Vecinos de La Punta- San Luis Informa)
En La Punta se registró una importante caída de granizo (Fotos: Vecinos de La Punta- San Luis Informa)
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Actualidad

Una fuerte granizada sorprendió este lunes 16 de noviembre a los vecinos de La Punta, en medio de una jornada marcada por la inestabilidad climática y las advertencias por tormentas en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno se registró durante la tarde y afectó a diferentes sectores de la ciudad, donde se reportó una intensa caída de granizo.

La situación se produjo en el marco de las condiciones meteorológicas que habían sido anticipadas por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis, que pronosticó lluvias y tormentas con posibilidad de caída de granizo.

Continúa la alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta naranja para este lunes, ante la posibilidad de tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante la continuidad de la inestabilidad, se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, resguardar los vehículos y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Las autoridades aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante las próximas horas.

Hasta el momento, la información difundida no precisa si se registraron daños materiales como consecuencia de la granizada.

Fuerte granizada sorprendió a los vecinos de La Punta en medio de la alerta meteorológica
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