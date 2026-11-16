La despedida de Carlos Tevez suma otra estrella y promete una Bombonera llena de figuras

La despedida de Carlos Tevez comienza a tomar forma y promete convertirse en uno de los acontecimientos futbolísticos más importantes del cierre de 2026. El histórico delantero de Boca tendrá su partido homenaje el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, con la participación de destacadas figuras nacionales e internacionales.

La última incorporación confirmada es Leandro Paredes, actual capitán del Xeneize y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. Su presencia fue anunciada este lunes a través de la cuenta oficial del evento, @adiosapacheoficial.

Aunque nunca compartieron equipo dentro de una cancha, Paredes y Tevez mantienen un vínculo especial por su identificación con Boca y sus respectivas trayectorias en la Selección argentina.

Las estrellas que acompañarán al Apache

La organización ya confirmó la participación de Sergio “Kun” Agüero, quien compartió equipo con Tevez en Manchester City y en la Selección argentina. Ambos fueron protagonistas de la histórica conquista de la Premier League 2011/12.

Otro de los invitados será Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca, que compartió plantel con el Apache durante 2004 y conquistó junto a él la Copa Sudamericana.

La presencia internacional estará representada por Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano que fue compañero de Tevez en Juventus entre 2013 y 2015. Juntos ganaron títulos en Italia y disputaron la final de la Champions League de 2015.

Messi y Riquelme también podrían ser protagonistas

El propio Tevez anunció anteriormente que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán del homenaje, aunque sus nombres todavía no aparecen entre las cuatro confirmaciones difundidas por la organización del evento.

La expectativa también gira alrededor de otras estrellas que compartieron su carrera, entre ellas Cristiano Ronaldo, aunque su presencia no fue confirmada.

El encuentro marcará el reencuentro del Apache con los hinchas de Boca, después de su retiro del fútbol profesional en 2022.

La lista de invitados continuará ampliándose durante las próximas semanas, mientras crece la expectativa por una jornada que combinará emoción, nostalgia y grandes figuras del fútbol.