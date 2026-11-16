El Gobierno modificó el RIGI y abrió la puerta a más empresas extranjeras

El Gobierno nacional introdujo modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de facilitar la llegada de capitales y ampliar la participación de empresas en proyectos estratégicos.

La medida fue oficializada este lunes 16 de noviembre mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece nuevas condiciones para proveedores, inversiones y operaciones cambiarias.

Empresas extranjeras podrán ser consideradas proveedores locales

Uno de los cambios más importantes establece que las empresas constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedores locales, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital.

De esta manera, las compañías de capital extranjero radicadas en el país podrán competir por las contrataciones destinadas a proveedores locales dentro de los proyectos adheridos al RIGI.

Sin embargo, cuando suministren bienes, deberán cumplir con las reglas de origen nacional establecidas por el Mercosur.

Nuevas reglas para inversiones y operaciones empresariales

El decreto también modifica los plazos para alcanzar los montos mínimos de inversión en proyectos estratégicos de exportación.

Además, facilita la incorporación de nuevos socios, la transferencia de participaciones y determinadas reorganizaciones societarias sin perder los beneficios del régimen.

En estos casos, las empresas deberán informar las modificaciones a la autoridad de aplicación, que tendrá plazos establecidos para formular observaciones.

Cambios para facilitar el ingreso de dólares

Otra modificación relevante está vinculada con el financiamiento de los proyectos.

El Gobierno permitirá computar divisas provenientes de aportes de accionistas, socios y financiamiento externo, siempre que los fondos se destinen efectivamente a las inversiones aprobadas.

Para ello, las empresas deberán contar con registros contables que permitan verificar el origen y la utilización del dinero.

El Banco Central podrá establecer condiciones específicas para el acceso al mercado de cambios.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca agilizar la ejecución de grandes inversiones, especialmente en sectores como minería, energía e infraestructura, y otorgar mayor flexibilidad a las empresas que participan del régimen