JP Morgan advierte que la inflación seguirá cerca del 2% mensual durante 2027

La inflación continuará siendo uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno de Javier Milei. Según un informe de JP Morgan, Argentina podría llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con aumentos de precios cercanos al 2% mensual, lejos del objetivo oficial de reducir el índice por debajo del 1%.

El banco estadounidense advirtió que la incertidumbre política y una eventual mayor demanda de dólares podrían complicar el escenario y provocar una aceleración de los precios.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, la inflación cerraría 2026 en torno al 31%, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025. Hasta octubre, el aumento acumulado alcanzó el 26,3%, frente al 24,8% del mismo período del año anterior.

Qué anticipa JP Morgan para 2027

Los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira proyectaron que durante el primer trimestre de 2027 la inflación mensual promediará el 1,8%.

Entre los factores que podrían sostener los aumentos aparecen los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño sobre los alimentos.

Para la segunda mitad del año electoral, JP Morgan prevé una inflación promedio del 1,9% mensual, aunque advirtió que una mayor volatilidad cambiaria podría elevar ese porcentaje.

El pronóstico representa un desafío para el programa económico del Gobierno, que busca consolidar la estabilidad de precios antes de las próximas elecciones presidenciales.

Salarios, consumo y dólar, los principales desafíos

Las consultoras privadas también anticipan dificultades para lograr una reducción más pronunciada de la inflación.

Econviews estima que noviembre podría cerrar con una suba del 1,8%, mientras que Invecq registró un incremento del 2,2% en su relevamiento de las últimas cuatro semanas.

La persistencia de los aumentos también condiciona la recuperación del poder adquisitivo. Para que los salarios mejoren en términos reales, deberán crecer por encima de la inflación de manera sostenida.

En este contexto, el comportamiento del dólar será determinante durante 2027. Una mayor demanda de divisas en los meses previos a las elecciones podría generar presiones cambiarias y trasladarse a los precios.

El escenario planteado por JP Morgan indica que la inflación podría continuar desacelerándose, pero a un ritmo menor al esperado por el Gobierno, en un año en el que la evolución de los ingresos y del consumo tendrá un peso central en la economía argentina.