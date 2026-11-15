Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

Godoy Cruz consiguió el objetivo que se había propuesto al comienzo de la temporada: regresar a Primera División. El equipo mendocino derrotó 3-1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional 2026 y se quedó con el primer ascenso a la Liga Profesional.

El encuentro se disputó este domingo en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, ante una importante presencia de hinchas del Tomba. El conjunto dirigido por Pablo De Muner mostró contundencia y logró resolver el partido para sellar su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

La victoria tuvo un significado especial para Godoy Cruz, que había perdido la categoría el 15 de noviembre de 2025. Exactamente un año después, consiguió volver a Primera.

Los goles de Godoy Cruz ante Tristán Suárez

El Tomba comenzó el partido con intensidad y consiguió ponerse en ventaja mediante un penal convertido por Esteban Burgos. Más tarde, Axel Rodríguez amplió la diferencia con un gol de pelota parada y dejó al equipo mendocino en una posición favorable.

Tristán Suárez logró descontar antes del cierre del primer tiempo. Marcos Enrique sacó un remate que terminó en el ángulo y le devolvió la expectativa al conjunto bonaerense.

Sin embargo, Godoy Cruz volvió a golpear en el complemento. A los 23 minutos, Martín Pino apareció para marcar el tercer tanto y liquidar la definición.

El 3-1 terminó de asegurar el triunfo y desató el festejo de los jugadores y los hinchas mendocinos que viajaron hasta Córdoba.

Godoy Cruz vuelve a Primera después de un año

El ascenso representa una rápida recuperación para el equipo mendocino, que logró quedarse con la Zona A de la Primera Nacional y acceder directamente a la final por el primer boleto a la máxima categoría.

Godoy Cruz terminó la fase regular con 66 puntos, los mismos que Ferro, pero se quedó con el primer puesto gracias a una mejor diferencia de gol.

Tristán Suárez, por su parte, había ganado la Zona B con 64 unidades y llegó a la final con la ilusión de conseguir el primer ascenso de su historia a Primera División.

Aunque perdió la definición, el equipo de Ezeiza tendrá otra oportunidad de subir a través del Reducido por el segundo ascenso.

Mendoza vuelve a tener tres equipos en Primera

Con el regreso de Godoy Cruz, Mendoza volverá a contar con tres representantes en la máxima categoría del fútbol argentino, algo que no ocurría desde el Nacional de 1974.

El Tomba se suma así a una nueva temporada de la Liga Profesional, después de una campaña en la que logró recuperarse del descenso y volver a ubicarse entre los equipos de Primera División.