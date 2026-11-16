PRONÓSTICO PROVINCIAL
San Luis inicia la semana con lluvias, tormentas y alerta por fenómenos intensos
La provincia de San Luis comienza la semana con condiciones meteorológicas inestables, probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. Para este lunes 16 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre fenómenos que podrían afectar diferentes sectores del territorio provincial.
De acuerdo con la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la temperatura máxima promedio provincial alcanzará los 28°C, mientras que la mínima rondará los 14°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará del sector sudeste, con algunas ráfagas fuertes.
En la ciudad de San Luis, el pronóstico anticipa una máxima cercana a los 25°C, con lluvias principalmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.
Alerta naranja por tormentas fuertes
El SMN mantiene una alerta naranja para este lunes desde las 12:00 hasta la medianoche, con posibilidad de tormentas fuertes y algunas localmente severas.
Los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, abundantes precipitaciones en períodos cortos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían ser mayores de manera localizada.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no circular por calles anegadas.