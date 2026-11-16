San Luis inicia la semana con lluvias, tormentas y alerta por fenómenos intensos

La provincia de San Luis comienza la semana con condiciones meteorológicas inestables, probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. Para este lunes 16 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre fenómenos que podrían afectar diferentes sectores del territorio provincial.

De acuerdo con la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la temperatura máxima promedio provincial alcanzará los 28°C, mientras que la mínima rondará los 14°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará del sector sudeste, con algunas ráfagas fuertes.