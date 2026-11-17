San Luis volvió a destacarse en el NASA Space Apps Challenge, una competencia internacional de innovación y tecnología que tuvo a la Universidad de La Punta como sede por segundo año consecutivo.

El encuentro se desarrolló durante dos jornadas en el Parque de la Industria del Conocimiento (PIC) y reunió a más de 400 inscriptos, convirtiendo a San Luis en la sede con mayor participación presencial de Latinoamérica.

La competencia se realizó de manera simultánea en distintos puntos del mundo y convocó a estudiantes, profesionales y aficionados a la tecnología para resolver desafíos reales a partir de datos y herramientas proporcionados por la NASA.

En la sede puntana participaron más de 70 equipos, que trabajaron contrarreloj en propuestas vinculadas con ciencia, tecnología, innovación y análisis de datos.

La convocatoria incluyó participantes locales y de otras provincias.

Desde la Universidad destacaron especialmente la llegada de jóvenes de Buenos Aires y de otros puntos del país que eligieron viajar a San Luis para participar de manera presencial.

El rector de la ULP, Luis Quintas, y el secretario de Extensión y Vinculación, Marcos Lucero, señalaron que la competencia permite fortalecer el perfil tecnológico de la institución y ampliar su proyección nacional e internacional.

“Este año fue espectacular. Tuvimos chicos de todos lados”, sostuvo Lucero.

El funcionario remarcó además que algunos participantes optaron por trasladarse hasta San Luis aun teniendo otras sedes más cercanas, con el objetivo de vivir la experiencia de manera presencial en la ULP.

Una vez finalizada la instancia de trabajo, un jurado evaluará las propuestas desarrolladas.

De los más de 70 equipos participantes serán seleccionados cinco proyectos, teniendo en cuenta criterios como innovación, creatividad y viabilidad.

Los resultados serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de la Universidad de La Punta.

La convocatoria volvió a posicionar a San Luis dentro del circuito regional de la competencia y consolidó a la ULP como uno de los espacios con mayor participación presencial del NASA Space Apps Challenge en Latinoamérica.