Shakira volvió a quedar en carrera por uno de los premios más importantes de la industria musical.

La cantante colombiana fue nominada a los Grammy 2027 por “Dai Dai”, la canción que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy y que se convirtió en uno de los grandes éxitos internacionales de 2026.

El tema competirá en la categoría Mejor Interpretación de Música Global, según confirmó oficialmente la Recording Academy.

Entre los otros nominados aparecen Rosalía y Dougie F con “Porcelana”, Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo con “Bando [Orchestral]”, Devan Ekambaram y Susha con “Varuvaaiy” y KerreKe, Mireya Ramos y Alex E. Chávez con “Una Flor En Cada Estrella”.

La nominación suma otro reconocimiento internacional para Shakira y la ubica nuevamente entre las figuras latinas con presencia en las principales categorías de la ceremonia.

“Dai Dai” figura oficialmente con una nominación y, hasta el momento, sin premios obtenidos, ya que los ganadores recién se conocerán durante la gala de febrero.

Los Grammy 2027

La 69ª edición de los premios Grammy se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La ceremonia será transmitida por ABC, Disney+ y Hulu.

La lista de nominaciones de este año está encabezada por RAYE, con 11 candidaturas, seguida por Rosalía, con nueve. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers reúnen siete nominaciones cada una.

Shakira buscará ahora sumar otro Grammy a su carrera con una colaboración que volvió a colocarla en el centro de la escena internacional.

La definición llegará en febrero, cuando “Dai Dai” compita frente a otras cuatro producciones por uno de los premios destinados a reconocer interpretaciones con alcance y diversidad musical