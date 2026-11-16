Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi se incorpore en el futuro al cuerpo técnico de la Selección argentina.

Consultado sobre una eventual participación del ex capitán en el proceso rumbo al Mundial 2030, el entrenador respondió entre risas y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención.

“Si quiere venir, ningún problema, ahora que no está Walter”, señaló Scaloni en referencia a Walter Samuel, quien dejará el cuerpo técnico para comenzar su carrera como entrenador principal.

Más allá de la broma, el DT también dejó en claro que todavía imagina a Messi vinculado al fútbol como jugador durante varios años.

“Yo creo que va a seguir jugando. Más allá del 2030 va a seguir. En la Selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá siga hasta que pueda”, sostuvo.

La posibilidad de verlo en un nuevo rol dentro del seleccionado aparece en medio de una etapa de cambios profundos.

Messi ya cerró su ciclo como futbolista de la Selección, mientras que Scaloni renovó su contrato y continuará al frente del equipo hasta el Mundial 2030.

A ese escenario se suma la salida de Samuel, uno de los colaboradores históricos del entrenador desde el inicio del proceso que comenzó en 2018.

Scaloni había anticipado que, en principio, no tiene previsto incorporar de manera inmediata a otro ayudante y que el cuerpo técnico continuará con Pablo Aimar, Roberto Ayala y el resto del equipo de trabajo.

La referencia a Messi fue realizada en tono distendido, pero volvió a instalar una pregunta que seguramente acompañará al fútbol argentino durante los próximos años: qué lugar ocupará el rosarino una vez que finalice definitivamente su carrera como jugador.

Por ahora no existe ninguna negociación ni ofrecimiento formal.

La puerta, al menos desde Scaloni, quedó abierta.