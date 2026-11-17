Villa del Carmen vivirá este fin de semana una de sus celebraciones más representativas, en el marco del programa “50 Festivales” que impulsa el Gobierno de San Luis para potenciar el turismo y las fiestas populares.

La gastronomía será una de las grandes protagonistas de la jornada, con un certamen en el que los cocineros competirán por preparar la mejor milanesa serrana. Además, el encuentro pondrá en valor la producción avícola y el trabajo de los emprendedores locales.

La grilla de artistas

La programación musical contará con la participación de:

Rodrigo Gaido.

Distrito Sonidero.

Margarita Castelli.

Compañía Folklórica Internacional Danzantes.

Jonas Albelo.

Los Hermanos Lucero.

Julio Salazar.

Renzo Albelo y sus muchachos.

También habrá presentaciones de ballets invitados que completarán la propuesta artística.

Ubicada en el departamento Chacabuco, Villa del Carmen forma parte del Corredor de los Comechingones, uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

La celebración busca fortalecer la economía local, preservar las tradiciones populares y atraer visitantes durante el fin de semana largo.