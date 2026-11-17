Una nueva serie de fallas tecnológicas encendió las alarmas este martes 17 de noviembre en Estados Unidos. Usuarios de diferentes plataformas digitales reportaron inconvenientes para acceder a sus cuentas, enviar correos electrónicos y utilizar aplicaciones.

Los problemas se registraron en medio de una sucesión de incidentes informáticos que durante los últimos días afectaron a empresas de distintos sectores.

Cuáles son los servicios afectados

Entre las plataformas que registraron reportes de fallas se encuentran:

Gmail.

Outlook.

Microsoft 365.

Apple Pay.

iCloud.

App Store.

Apple Support.

Sistemas de la cadena hotelera Marriott.

La semana pasada, una falla en los servidores de Microsoft provocó interrupciones durante más de 12 horas en 74 países.

Crece la preocupación por las reiteradas fallas

Este lunes, los clientes de Chase, Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank también experimentaron dificultades para realizar operaciones bancarias. En paralelo, United Airlines registró problemas técnicos que afectaron la salida de sus vuelos.

Pese a la cercanía temporal de los incidentes, todavía no existen pruebas de que las interrupciones estén relacionadas entre sí o formen parte de un ciberataque coordinado.

Las reiteradas fallas reabrieron el debate sobre la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y la creciente dependencia de los servicios digitales para el funcionamiento de empresas, organismos públicos y actividades cotidianas