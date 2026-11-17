El mercado empresarial argentino atraviesa una intensa ola de adquisiciones y fusiones ante la entrada en vigencia, este martes 17 de noviembre, del nuevo esquema de control establecido por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

La modificación normativa aceleró las negociaciones entre importantes grupos económicos, que buscaron cerrar sus acuerdos antes del vencimiento del período de transición.

Las empresas que cambiaron de dueño

Entre las operaciones más resonantes de los últimos días se destacan:

Supermercados Día: Francisco de Narváez y José Luis Manzano adquirieron el negocio argentino por US$53,8 millones.

Burger King: Integra Capital, del empresario José Luis Manzano, adquirió los 107 restaurantes que operaba el grupo mexicano Alsea en el país.

Tía Maruca: Molinos Río de la Plata compró la totalidad de la reconocida marca argentina de galletitas.

Qué cambia a partir de este martes

Las operaciones que superen los límites de facturación establecidos por la legislación deberán obtener la aprobación de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) antes de concretarse.

El objetivo es prevenir prácticas monopólicas y evitar concentraciones empresariales que puedan perjudicar la libre competencia.

Un mercado que mueve millones de dólares

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 203 operaciones empresariales por US$6.515 millones, lo que representa un crecimiento del 31% en el capital movilizado respecto del mismo período del año anterior.

Otro dato significativo es el protagonismo de los capitales nacionales: durante el primer semestre, el 59% de las transacciones relevadas por PwC Argentina tuvo como compradores a inversores argentinos.