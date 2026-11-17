La Selección argentina se prepara para disputar su último partido de 2026. Este martes, desde las 20, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

La principal novedad en el equipo de Lionel Scaloni será el regreso de Emiliano "Dibu" Martínez al arco. El arquero dejó atrás la fractura de mandíbula que lo había marginado del encuentro ante Uruguay y volverá a ser titular después de completar su recuperación.

El entrenador confirmó su presencia durante la conferencia de prensa previa al partido y adelantó que realizará cuatro o cinco modificaciones respecto del equipo que cayó 2-1 frente al seleccionado uruguayo en La Bombonera.

El regreso del Dibu y las variantes en defensa

La vuelta de Martínez será uno de los principales atractivos del encuentro. El arquero recuperará su lugar en el equipo después de que Gerónimo Rulli ocupara el puesto en la derrota ante Uruguay.

En la defensa también habría modificaciones. Agustín Giay aparece como candidato para ocupar el lateral derecho, mientras que Román Vega podría ingresar por la izquierda.

La principal incógnita está en la zaga central: Facundo Medina y Leonardo Balerdi disputan un lugar para acompañar a Lisandro Martínez.

Los cambios que prepara Scaloni en el mediocampo y el ataque

En la mitad de la cancha, Máximo Perrone tendría posibilidades de ingresar en lugar de Exequiel Palacios. De esta manera, compartiría el sector con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En ofensiva, Gianluca Prestianni podría meterse entre los titulares después de su buen ingreso frente a Uruguay. Nicolás Paz y Julián Álvarez completarían el tridente ofensivo.

Con estas variantes, la probable formación de Argentina sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

A qué hora juega Argentina y dónde ver el partido

La Selección argentina enfrentará a Costa Rica este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Bruno Arleu, mientras que Rodrigo Guarizo estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por TyC Sports y Telefe.

El partido marcará el cierre del calendario de la Albiceleste en 2026, que buscará despedir el año con una victoria después de la derrota ante Uruguay.