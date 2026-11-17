La Fórmula 1 vuelve a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Las Vegas, donde Franco Colapinto buscará dejar atrás una racha de seis carreras sin sumar puntos. El argentino tendrá una nueva oportunidad con Alpine en uno de los circuitos urbanos más particulares del calendario.

La competencia estadounidense corresponde a la vigésima primera fecha del campeonato y se disputará en el trazado callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas. Por la diferencia horaria, buena parte de la programación se desarrollará durante la noche y la madrugada de Argentina.

El cronograma del GP de Las Vegas de Fórmula 1

La actividad en pista comenzará este jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre. El viernes habrá dos sesiones de entrenamiento, mientras que la clasificación se realizará durante la madrugada del sábado.

Estos son los horarios correspondientes a Argentina:

Jueves 19 de noviembre

21:30: Práctica Libre 1.

Viernes 20 de noviembre

01:00: Práctica Libre 2.

21:30: Práctica Libre 3.

Sábado 21 de noviembre

01:00: Clasificación.

Domingo 22 de noviembre

01:00: Carrera.

La competencia principal se disputará el sábado por la noche en Estados Unidos, pero debido a la diferencia horaria comenzará durante la madrugada del domingo en Argentina.

Colapinto busca cortar una racha sin puntos

El piloto de Alpine llega a Las Vegas con el objetivo de volver a sumar en el campeonato. Colapinto acumula seis Grandes Premios consecutivos sin conseguir puntos, una seguidilla que comenzó en Azerbaiyán y continuó en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La cita en Nevada será una nueva oportunidad para mejorar su rendimiento en el tramo final de la temporada, que tendrá otras dos paradas después de Las Vegas: Qatar y Abu Dhabi.

Por su parte, el campeonato de pilotos ya tiene dueño. El italiano Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón a bordo de Mercedes, mientras que la escudería alemana también aseguró el título de constructores.

Cómo es el circuito callejero de Las Vegas

El Las Vegas Strip Circuit tiene 6,201 kilómetros de extensión y 17 curvas. Su recorrido atraviesa sectores emblemáticos de la ciudad estadounidense, entre ellos el famoso Strip, con largas rectas y velocidades elevadas.

La carrera se disputa de noche, bajo iluminación artificial, y contempla un total de 50 vueltas. Se trata de un trazado que exige precisión en las frenadas y buen rendimiento en los sectores de alta velocidad.