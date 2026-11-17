La Cámara de Senadores de San Luis aprobó este martes la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, que permitirá implementar en la provincia la Ley Nacional 27.801, mediante la cual se redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.

Durante el debate legislativo, el senador Martín Olivero destacó la importancia de garantizar los derechos constitucionales de los adolescentes, establecer sus responsabilidades y promover su reinserción social.

Los principales cambios que establece la ley

Procedimientos judiciales específicos para adolescentes de 14 a 17 años.

Capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores.

Utilización de la Cámara Gesell para evitar la revictimización.

Incorporación de herramientas de mediación penal juvenil.

Sanciones alternativas, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico.

Reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.

En los casos que requieran la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de los adultos y bajo la supervisión de personal capacitado.

Un trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado

La sanción de la normativa estuvo precedida por un trabajo conjunto entre representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Como parte de su implementación, el Gobierno provincial también anunció obras de refacción en las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, además de la adquisición de seis vehículos para esas dependencias.