A pocos días de disputar la final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors encendió las alarmas por el estado físico de Milton Delgado, uno de los futbolistas más importantes en el esquema de Rodolfo Arruabarrena.

El mediocampista no pudo completar el entrenamiento matutino de este martes en el predio de Ezeiza y fue sometido a estudios médicos. Las primeras informaciones indican que sufrió un esguince leve de rodilla, aunque todavía no hubo un parte médico oficial del club.

Delgado se consolidó como una de las piezas fundamentales del equipo. Disputó los últimos 12 encuentros oficiales de manera consecutiva y completó los 90 minutos en los últimos siete partidos.

Su rendimiento también despertó el interés de Lionel Scaloni, quien lo sigue de cerca para futuras convocatorias a la Selección argentina.

En caso de que el juvenil no consiga recuperarse a tiempo, Arruabarrena maneja dos alternativas para reemplazarlo: Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia.

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana

Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El Xeneize buscará conquistar su tercer título en la competición y cortar una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales.