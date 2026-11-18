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GTA VI llega a la Argentina: cuánto cuesta, en qué consolas se juega y cómo comprarlo
Después de 13 años de Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø± desde el lanzamiento de su última entrega principal, Rockstar Games estrenará oficialmente Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos que mayor expectativa generó en la industria del entretenimiento.
La nueva entrega regresa a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, y tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, quienes deberán abrirse camino en el mundo del crimen.
El videojuego estará disponible para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su lanzamiento en PC.
Cuánto cuesta GTA VI en Argentina
PlayStation
US$79,99
US$99,99
Xbox
$113.299
$141.990
A estos valores deberán sumarse los impuestos correspondientes.
Según un relevamiento internacional, Argentina es el cuarto país del mundo donde más cuesta adquirir el videojuego, por detrás de Israel, Hungría y Noruega.
Cómo comprar y descargar GTA VI
Los usuarios podrán adquirir el videojuego a través de las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox, que ya habilitaron la descarga anticipada.
En el caso de PlayStation 5, se recomienda contar con al menos 212 GB de almacenamiento disponible.
Una de las particularidades del lanzamiento es que la edición física para PlayStation incluirá un código de descarga en lugar del tradicional disco.
La edición Ultimate, que incorpora contenido adicional, se comercializará exclusivamente en formato digital.