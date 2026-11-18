Después de 13 años de Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø± desde el lanzamiento de su última entrega principal, Rockstar Games estrenará oficialmente Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos que mayor expectativa generó en la industria del entretenimiento.

La nueva entrega regresa a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, y tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, quienes deberán abrirse camino en el mundo del crimen.

El videojuego estará disponible para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su lanzamiento en PC.

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