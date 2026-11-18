La Selección argentina cerró el año con una imagen que contrasta con la de los últimos tiempos: tribunas semivacías y miles de entradas sin vender en los primeros dos amistosos tras el retiro de Lionel Messi.

Frente a este escenario, Luciano Nakis, prosecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reconoció la preocupación de la dirigencia y aseguró que trabajan para revertir la situación.

“Es un momento difícil en lo económico”, expresó el dirigente en diálogo con Radio La Red. Además, anticipó que se evalúan diferentes alternativas para facilitar el acceso del público a los estadios.

Entradas caras y tribunas vacías

En la derrota por 2-1 ante Uruguay, en La Bombonera, la concurrencia rondó los 25.000 espectadores, con entradas que costaban entre $95.000 y $290.000.

El panorama se repitió en Córdoba, donde la Argentina goleó 7-0 a Costa Rica. Pese a que los precios oscilaron entre $80.000 y $145.000 para los adultos, se vendieron poco más de 20.000 entradas.

La baja demanda motivó que la organización distribuyera tickets gratuitos durante las horas previas al encuentro.

La AFA analiza reducir los precios

Nakis no descartó una modificación en los valores de las entradas y aseguró que se reforzarán las estrategias de comunicación y marketing para recuperar la convocatoria.

Mientras Scaloni encara el recambio generacional dentro de la cancha, la dirigencia del fútbol argentino enfrenta otro desafío: recuperar el entusiasmo del público en una Selección que ya no cuenta con su máxima figura.