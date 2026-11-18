El Banco Nación lanzó una propuesta comercial destinada a las empresas que adhieran al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema creado por la Ley de Modernización Laboral para afrontar determinadas obligaciones derivadas de la finalización de relaciones de trabajo.

El régimen comenzará a aplicarse desde el 1° de diciembre de 2026, luego de que su entrada en vigencia fuera prorrogada por el Gobierno nacional.

El FAL permite a las empresas constituir fondos mediante aportes mensuales destinados a contribuir al pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales previstas por la normativa vigente. No reemplaza el actual régimen indemnizatorio.

En ese marco, el Banco Nación presentó un paquete de beneficios para PyMEs y grandes compañías que elijan a la entidad para administrar el esquema.

Uno de los principales incentivos será el reintegro del 100% de la comisión de administración del FAL hasta el 31 de diciembre de 2027.

La propuesta contempla además una bonificación de hasta tres puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

Para los trabajadores de las empresas adheridas también se ofrece una reducción de cinco puntos porcentuales en préstamos personales del Plan Sueldo, siempre que acrediten sus haberes en el Banco Nación.

Las medianas y grandes empresas podrán acceder, además, a condiciones comerciales preferenciales en operaciones CALL.

Según la información publicada por la entidad, el sistema busca reorganizar aportes existentes y permitir que las empresas acumulen recursos destinados específicamente a eventuales obligaciones laborales.

Los fondos podrán instrumentarse a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores, como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.

El Banco Nación busca posicionarse así como una de las entidades administradoras del nuevo régimen, ofreciendo condiciones financieras adicionales para captar empresas antes de su entrada en vigencia.

La implementación del FAL abre una nueva etapa para el sector privado, que deberá definir cómo administrará esos aportes y qué entidad elegirá para canalizarlos dentro del esquema previsto por la legislación.